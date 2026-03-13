イランによるとみられる攻撃を受け、炎上する燃料タンク＝12日、バーレーン・ムハラク（ロイター＝共同）【イスタンブール共同】ペルシャ湾岸のアラブ諸国では12日、米軍駐留基地やエネルギー関連施設への攻撃が続いた。イラン革命防衛隊はバーレーンの首都マナマの港にある基地を弾道ミサイルや無人機で攻撃したと発表。サウジアラビアでは基地や油田にもミサイルや無人機が飛来した。米国、イスラエルと交戦するイランは連日