農水省は11日、26年4月期の輸入小麦の政府売渡価格を改定した。4月期の政府売渡価格は、主要5銘柄加重平均で前期比2.5％引き上げの6万2520円／tとなる。引き上げは6期ぶり。米国の天候懸念や円安進行などが影響した。