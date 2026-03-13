同一駅なら入場から20分までは無料で出場可能阪急電鉄は2026年3月12日、交通系ICカードを利用し、同一駅での改札の入出場を無料とするサービスを3月18日から開始すると発表しました。 【路線図】これが「入場キャンセル」できる駅です（画像）PiTaPaやICOCAなどの交通系ICカードで改札内に入場後、20分以内に同一駅で出場する場合、料金不要で出場できるようになります。なお、出るときもICカードのタッチが必要です。入場直