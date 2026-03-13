札幌・北警察署は2026年3月12日、石狩市に住む道職員の男（57）を暴行の疑いで逮捕しました。男は12日午後10時45分ごろ、自宅で、妻の首の後ろ付近を複数回蹴るなどの暴行を加えた疑いが持たれています。12日午後10時50分ごろ「夫から蹴られた」と妻から110番通報がありました。警察によりますと、男は酒は飲んでおらず、調べに対し、「妻を蹴ったことに間違いありません」と容疑を認めています。警察は動機や当時の詳しい状況など