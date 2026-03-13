中国・上海で開幕した家電見本市にはAI搭載など多くのロボットが公開された。ロボットの家電化が進み、移動型スーツケースやマッサージ椅子などのほか、ボクシングもできる人型ロボットもお披露目。すでに約197万円から販売されていて、介護分野での活用も期待されている。中国・上海の“家電博”に最新「ロボット家電」が続々ドラムのリズムに合わせた、ピアノの音色。演奏しているのは「ロボット」だ！アジア最大規模の家電見本