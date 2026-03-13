自動車大手のホンダは、2025年度の最終損益が最大で6900億円の赤字に転落する見込みだと発表しました。赤字になれば、上場以来初めてのことです。【映像】ホンダ三部敏宏社長「非常に重く受け止めております」ホンダ 三部敏宏社長「（上場以来）初の赤字ということで、非常に重く受け止めております」ホンダはこれまで、2025年度の最終損益予想を3000億円の黒字としていましたが、最大で6900億円の赤字に転落すると明らかにし