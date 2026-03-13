＜大相撲三月場所＞◇五日目◇12日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】16歳74キロ力士、局面を変えた強烈な“一撃”体重わずか74キロ、16歳の若手力士が、55.6キロもの体重差がある巨漢力士を鮮やかな技術で翻弄。「小さいけど相当強い」「センス勝ち」とファンが騒然となる逆転劇を見せた。序二段六十七枚目・山野邊（出羽海）が、序二段六十九枚目・魁蒼（浅香山）を送り出しで下して2勝目を挙げた一番。山野邊は身長170.5セ