新年度予算案をめぐり与党がきょう衆議院で採決する方針を決めたことに反発し中道改革連合などの野党4党が衆議院予算委員長の解任決議案を提出しました。【映像】中道・重徳国対委員長「政治史上に残る汚点だと」中道・重徳国対委員長「今の与党のやり方に違和感、最低でも違和感を感じていらっしゃる方ばかりだと思います。本当にあの政治史上に残る汚点だと」政府・与党は、予算案の年度内成立にむけきょう衆議院を通過させ