イランのモジタバ師が後継者として選出されてから初めて国民に向けた声明を発表し、引き続きアメリカとイスラエルに対抗する姿勢を示しました。【映像】イラク沖で炎上する船の様子イランの国営テレビが12日午後に放送した声明で、モジタバ師は「我々は殉教した者のため、復讐を止めることは無い」と述べ、一連の攻撃で犠牲になった父親のハメネイ師や多数の女子児童らが犠牲になった南部の小学校への攻撃を引き合いに、国民に