お笑い芸人の村上ショージ（70）が11日、自身のインスタグラムを更新。買い置き食材で作ったという手作りのチャーハンを披露した。【写真】「お店のかと思いました」村上ショージが披露した手作り“シャケチャーハン”村上は「買ってたシヤケあったからシヤケチャーハン作ってみました」（原文ママ）と、こんがりと色よく仕上がったチャーハンの写真を投稿。出来栄えについて「味なかなかいけます」「美味い」と太鼓判を押し、