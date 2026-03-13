赤穂市民病院（兵庫県赤穂市）で2020年、手術で女性患者に重度の障害を負わせたとして業務上過失傷害罪に問われた元医師の男（47・退職）に対し、神戸地裁姫路支部は12日、禁錮1年・執行猶予3年（求刑・禁錮1年6か月）の有罪判決を言い渡した。判決言い渡し前の神戸地裁姫路支部法廷〈2026年3月12日午後 兵庫県姫路市〉※代表撮影判決によると、元医師は赤穂市民病院・脳神経外科に勤務していた2020年1月、 腰椎の神経が圧迫され