WBC、準々決勝まであと2日。侍ジャパンがアメリカ・マイアミで初の全体練習を行いました。【映像】決戦の地・マイアミで全体練習をおこなう選手らきのう、決戦の地・マイアミに到着した侍ジャパン。準々決勝で先発する山本由伸。1次ラウンド2ホーマーの鈴木誠也が特大の一発を見せるなど快音を響かせました。また大谷翔平は打撃練習を行わず、ライブBPで汗を流しました。ベネズエラとの準々決勝まであと2日です。大谷翔平