宮崎牛を持つシェフのウルフギャング・パックさん（右）と息子のバイロンさん＝12日、米ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米ロサンゼルスで15日に開かれるアカデミー賞授賞式直後のパーティーのメニューが公開され、考案者で著名シェフのウルフギャング・パックさんが12日、取材に応じた。2018年から振る舞われ恒例となっている宮崎牛について「世界最高の牛肉だ」と絶賛。山口県岩国市の酒造会社獺祭が手がけた清酒も2