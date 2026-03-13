アーロン・ジャッジのベースボールカードが、モダンカードとしては史上最高の520万ドル（約8.3億円）で売却された。スポーツ専門誌「ベースボール・アメリカ」が報じている。売却されたのは、2013年MLBドラフトの選手を収録したシリーズの超レアなルーキーカードで、ジャッジの直筆サイン入り。世界に1枚しか存在しない。スポーツカードの売買を手がける「ファナティックス・コレクト」を通じて取引された。この価格は、これ