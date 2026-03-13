＜大相撲三月場所＞◇五日目◇12日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】カメラが捉えた升席の女性の姿一人横綱の重責を背負い土俵へ向かう横綱の姿と、その様子を静かに見守る白のお召し物の女性。凛とした気品を漂わせるその姿に「うわ本物」「めっちゃ綺麗」「綺麗だからすぐわかる」など熱い視線が注がれる一幕があった。注目を集めたのは、横綱・豊昇龍（立浪）の土俵入りでの一コマ。今場所、もう一人の横綱・大の里（二所