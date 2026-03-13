神津ジャージーバター放牧されたジャージー牛の生乳を使い、豊かな香りとなめらかさが特徴だ。手がけているのは、放牧を取り入れた西洋式牧場では、日本最古として知られる下仁田町の「神津牧場」だ。日本人の食生活向上を目指して、創業した１８８７年（明治２０年）の２年後に作り始めた。チーズのような風味、福沢諭吉も食べたとかジャージー牛の生乳は、一般的な乳牛より搾乳量が少ないが、脂肪分が高く味わい深い。そこか