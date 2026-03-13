ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表「侍ジャパン」は１１日（日本時間１２日）、米マイアミで大谷翔平選手（３１）ら一部選手が初練習を行った。１４日（同１５日）の準々決勝でベネズエラと対戦することが決定。相手先発には「２０５億円左腕」Ｒ・スアレスが立ちはだかる。舞台となるローンデポ・パークでは前回大会で世界一に輝き、２０２４年には史上初の「５０−５０（５０本塁打、５０盗塁）」を達成し