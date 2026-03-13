１２日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７３９．４２ドル安の４万６６７７．８５ドルと３日続落した。事実上の封鎖状態にあるホルムズ海峡周辺で船舶に対する攻撃が相次いでおり、原油先物相場が上昇。中東情勢を巡る警戒感が続いたほか、プライベートクレジット問題を巡る懸念で金融株が売られ、全体相場を押し下げた。 ボーイング＜BA＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞、スリӦ