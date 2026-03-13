ブラジルサッカー連盟(CBF)は12日、ブラジル代表の新2ndユニフォームを発表した。ナイキのプレミアムブランドであるジョーダン・ブランドが新たな2ndユニフォームを製作した。元バスケットボール選手のマイケル・ジョーダン氏が監修する同ブランドはバスケットボール日本代表などのユニフォームサプライヤーを担当しているが、サッカーの代表チームではブラジルが初だという。サッカークラブではパリSGと契約している。ユニ