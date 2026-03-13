テレビ制作の現場に、AIはどこまで入り込むのか――テレビ朝日が新たに打ち出すのは、AIを活用して“テレビの不可能”に挑むバラエティ番組『AI大作戦』(6月スタート 毎週水曜24:15〜25:20)だ。出演者とAIクリエイターがタッグを組み、制作のコストや時間、技術といった従来のテレビ制作が抱える問題をAIで突破していくという新たな試み。テレビとAIの融合が生み出す、未来の番組づくりに注目が集まる。テレビ朝日テレビ朝日は11日