京極夏彦の同名タイトル小説を、奈緒を主演に迎えて映画化した『死ねばいいのに』が、7月3日より公開されることが決定。ティザービジュアル、特報が解禁された。【動画】衝撃のタイトル、その真意とは――『死ねばいいのに』特報本作は、現代を舞台に描かれた、京極夏彦による異色のミステリー小説「死ねばいいのに」（講談社文庫）を映画化。「亜佐美のこと 聞かせてもらいたいんです」。何者かによって殺された鹿島亜佐美。