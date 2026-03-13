トランプ氏は3日、基地使用を拒否したスペインに対し「貿易を打ち切る」と警告した一方、協力的なドイツは絶賛した。7日のCBSのインタビューで同盟の支援の必要性を問われると、「忠実な同盟はすでに寄与している」と答えた。行動で示した国を同盟の優先順位に置くという圧迫といえる。韓国の計算は一層複雑だ。無理な支援で対北抑止力の空白を招いたり、韓中関係を刺激したりすることは、むしろ国益を損なう選択になりかねない。