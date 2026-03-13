ラジオの公開収録に足を運んだ。 NHKの演芸番組「真打ち競演」と「小痴楽の楽屋ぞめき」（いずれもラジオ第1）。前者はいつも全国の会場に出向き公開収録しているが、後者は初の公開放送になる。東京・有楽町の朝日ホールで今月6日、2番組が続けて収録された。 「真打ち競演」は1978年から続く老舗番組で、今回の出演者は瀧川鯉八（落語）、桂小すみ（音曲）、林家たい平（落語）。鯉八の新作落語「ラジオ深夜版」の高座の