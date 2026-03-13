「オープン戦、ＤｅＮＡ０−４広島」（１２日、横浜スタジアム）広島は中村奨成外野手（２６）が先制２ランを放った。２打数２安打１四球で３打席全て出塁し、オープン戦打率２位の・３５３に上昇。新井貴浩監督はレギュラーシーズンでの中村奨２番起用を「可能性はある」とし適応力を高く評価。また、先発投手枠を狙う栗林良吏は５回５奪三振。２番手・岡本駿は４回無安打。ともに無失点でアピールした。以下は同監督の主な一