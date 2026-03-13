JR東海は、「立山黒部アルペンフリーきっぷ」を発売する。期間中の連続する5日間で対象区間が乗り放題となる。対象区間は名古屋〜富山駅間（東海道・高山線経由）、信濃大町〜名古屋駅間（大糸・篠ノ井・中央本線経由）、アルペンルート（富山〜信濃大町駅間）。JR在来線の特急列車指定席は4回まで利用できる。価格は大人24,500円、小人12,250円。発売期間は3月15日から11月26日まで。設定期間は4月15日から11月30日まで、ゴールデ