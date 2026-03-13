タレントの篠崎愛さんは3月11日、自身のInstagramを更新。スーツを着た姿を披露し、ファンから歓喜の声が寄せられています。【写真】篠崎愛の美脚際立つスーツ姿「OLさん風のスーツ姿、カッコいい」篠崎さんは「スーツも見慣れたもんですな」とつづり、4枚のソロショットを投稿。白いシャツの上からネイビーのスーツを着用した姿です。スカートを履いており、スラリとした脚の美しさが際立っています。篠崎さんがOLだったら……と