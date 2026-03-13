イランの新たな最高指導者モジタバ・ハメネイ師の声明が12日、国営テレビで読み上げられた/IRINN（CNN）イランの新たな最高指導者モジタバ・ハメネイ師は12日、最高指導者に就いて初の声明を発表した。米国とイスラエルとの戦争で国民に結束を呼びかけると共に、「圧力をかける手段」として輸送航路の要衝であるホルムズ海峡の封鎖を継続することを表明した。声明は国営テレビで読み上げられた。8日に最高指導者に選出されたモジタ