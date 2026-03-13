2025年12月に警視庁本部の課長だった男性警視正（60）が不機嫌ハラスメント、いわゆる「フキハラ」をしたとして処分された。東北大学特任教授で人事・経営コンサルタントの増沢隆太さんは「シゴデキであっても、これ以上は許容できないという『境界線』を警視庁は引いた。世間の基準が変わっていることを、全管理職は知っておくべきだ」という――。写真＝iStock.com／y-studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／y-studio