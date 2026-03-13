¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Îemmi¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥ÉSalomon¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£¿Íµ¤¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¡ÖXT-6¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢emmi½é¤ÎÊÌÃí¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½À­¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥¹¥Ëー¥«ー¤Ë¡¢½÷À­¤é¤·¤¤¾åÉÊ¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÂ­¡£Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Ëー¥«ー¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿♡