「オープン戦、ＤｅＮＡ０−４広島」（１２日、横浜スタジアム）“ラストチャンス”で意地を見せた。広島・栗林良吏投手がスコアボードに五つの「０」を刻み、マウンドを降りる。ライバルたちに後れを取っていた開幕ローテ争い。５回５安打無失点、５奪三振の力投を振り返り、「一人一人という気持ちだった。まずは結果が出てよかった」と本音を漏らした。初回に１番・三森、２番・筒香から連続三振を奪って勢いに乗った。「