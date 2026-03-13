女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は13日、第115話が放送され、俳優の吉沢亮（32）が好演し、存在感を示してきた“第3の主人公”錦織友一の最期が描かれた。親友レフカダ・ヘブンの作家魂を焚きつける「リテラリーアシスタント（創作活動の手助け役）」としての最後の仕事に、涙の視聴者が続出。インターネット上には“錦織ロス”が広がっ