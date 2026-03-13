実業家のイーロン・マスク氏が2年連続で世界で最も裕福な人物となりました。アメリカの経済誌「フォーブス」が10日に発表した世界長者番付によりますと、マスク氏の資産は前年から2.5倍に拡大し推定8390億ドル、日本円で約133兆円で2年連続で、1位となりました。資産10億ドル以上の億万長者はAIブームによる株価の高騰を背景に過去最多の3428人だったということです。日本勢のトップは、「ユニクロ」を展開するファーストリテイリ