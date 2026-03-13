イスラエルがレバノンのイスラム教シーア派組織への攻撃を強める中、レバノン当局はこれまでに687人が死亡したと発表しました。レバノンを拠点とする親イランのイスラム教シーア派組織「ヒズボラ」は11日夜、イスラエル北部におよそ200発のロケット弾と数十機のドローンを発射しました。これを受け、イスラエルのカッツ国防相は12日、「イスラエル北部の平和と安全を守るため」として、レバノンでの作戦拡大を軍に指示したと表明し