RC造6階建ての自宅兼賃貸ビルと金融資産を持つ父親（80代）。長女のTさん（50代）が直面していたのは、「不動産を誰に承継させるのか」という家族の問題でした。離婚した長男（60代）には実子がいるものの関係は疎遠で、ビルはその子どもたちには渡したくないという思いがあります。そこで浮上したのが、孫を養子に迎える相続設計でした。相続実務士・曽根惠子氏が実例をもとに解説します。父の不動産を兄の実子に渡したくない今回