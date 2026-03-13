イマドキ134万円で買える「新車」がさらに進化日産の軽トラック「クリッパートラック」の一部仕様向上モデルが2026年1月に発売されました。消費税込で約134万円からという高いコスパながら、内外装や安全装備が強化され、さらに魅力を増しています。【画像】超カッコいい！ これが日産の新型「2人乗り“軽”商用車」です！ 画像で見る（30枚以上）クリッパートラックは、スズキの軽トラック「キャリイ」をベースとするOEM車