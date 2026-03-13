速報です。札幌市北区で今月(2026年3月)1日、2階建ての住宅が燃えた火事で警察は自宅に火をつけたとして21歳の女を逮捕しました。現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは寺山美咲容疑者・21歳です。寺山容疑者は今月(3月)1日午後7時前から午後8時40分ごろまでの間、札幌市北区北30条西7丁目の自宅に火をつけた疑いが持たれています。警察によりますと、当時、この家には寺山容疑者と母親が2人で暮らしていて母親は外出中でけがは