＜ザ・プレーヤーズ選手権初日◇12日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞米国男子ツアーのシグネチャーイベントは第1ラウンドが進行している。【写真】名物ホール17番パー3は池のなかにポツンとグリーンがある日本勢は3人が出場している。大会初制覇を狙う松山英樹は、3バーディ・1ボギーの「70」をマーク。2アンダー・暫定17位タイでホールアウトしている。久常涼は4バーディ・