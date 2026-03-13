先週末の「ゴルフフェア」で来日していたPING開発者にインタビューする貴重な機会を得て、最新ドライバー『G440K』について改めて話を聞くことができた。すると「超高MOIヘッド」に関して、日本人の試打での感じ方と、それ以外の国での興味深い差が存在することが判明した。【画像】前作より大きい!?『G440K』ドライバーを構えた顔最新作『G440K』は、2年前の前作『G430 MAX 10K』よりも後方のウェイトが重くなってMOIが上がったに