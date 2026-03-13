全国各地のパンが楽しめる『パンのフェス2026』が3月6日から8日の3日間、横浜赤レンガ倉庫イベント広場で開催されました。『パンのフェスアワード2025』のグランプリ獲得店に話を聞きました。今年で10周年を迎えた『パンのフェス』。主催者によると、これまでの累計来場者数は160万人以上、今回は3日間で約18万6000人と過去最高の入場者数を記録しました。明太子とバターの風味が楽しめる『博多めんたいフランちゅ』の『パン屋むつ