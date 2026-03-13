映画界最大の祭典「第９８回アカデミー賞」の授賞式が１５日（日本時間１６日）に開催される。邦画実写の国内興収記録を更新した李相日監督の「国宝」が日本映画として初めて、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネート。特殊な歌舞伎の化粧を、長編映画の世界で精密に再現してみせたことが評価につながった。この歴史的偉業を成し遂げたのは、意外にも“究極の急ごしらえ”で生まれたチームだった。作品作りに際し、李監