【モデルプレス＝2026/03/13】小説家・京極夏彦の小説「死ねばいいのに」（講談社文庫）が映画化決定（7月3日公開）。女優の奈緒が主演を務めることがわかった。【写真】奈緒、ユニークドレスから美肌披露◆「死ねばいいのに」奈緒主演で映画化「亜佐美のこと 聞かせてもらいたいんです」何者かによって殺された鹿島亜佐美。そんな、彼女のことを知りたいと、渡来映子（奈緒）が亜佐美の職場の上司・山崎を訪ねてくるというストー