有酸素運動は筋トレに悪影響を与える？ 筋肥大率が20％上昇する有酸素運動の取り入れ方 短時間に強い力を発揮して筋肉を鍛える「無酸素運動」の筋トレと、酸素を取り込みながら長時間・低負荷で脂肪を燃焼させる「有酸素運動」。対極ともいえるふたつの運動ですが、筋トレの成果を最大化する方法が、実はこの有酸素運動にありました。 2022年、マクマスター大学の研究から、筋トレに有酸素運動を正しく取り入れること