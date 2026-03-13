東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.35高値159.43安値158.57 160.52ハイブレイク 159.98抵抗2 159.66抵抗1 159.12ピボット 158.80支持1 158.26支持2 157.94ローブレイク ユーロドル 終値1.1512高値1.1575安値1.1510 1.1620ハイブレイク 1.1597抵抗2 1.1555抵抗1 1.1532ピボット 1.1490支持1 1.1467支持2 1.1425ロ&#12