▼福岡県（福岡管区気象台・１３日５時）【福岡地方】くもり【北九州地方】くもり【筑豊地方】くもり【筑後地方】くもり時々晴れ▼佐賀県（佐賀地方気象台・１３日５時）【南部】くもり【北部】雨後くもり▼長崎県（長崎地方気象台・１３日５時）【南部】くもり後晴れ【北部】雨後くもり【壱岐・対馬】雨後くもり【五島】雨後くもり▼熊本県（熊本地方気象台・１３日５時）【熊本地方】晴れ時々くもり【阿蘇地方】くもり時々晴れ【