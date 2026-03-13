第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で準々決勝に進出した侍ジャパンは１４日（同１５日）、準々決勝でベネズエラと対戦する。１２日（同１３日）は公式練習日で、ベネズエラ代表が記者会見に出席した。オマー・ロペス監督は日本戦について問われ「生きるか死ぬか、というのが答えだ。まさに生死をかけた戦い」と繰り返した。「この会見の１０分前、私はプホルス（ドミニカ共和国監督）に『幸運を祈る。また決