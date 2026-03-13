【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝に進んだ米国のデローサ監督が１２日、米テキサス州ヒューストンのダイキン・パークで前日記者会見に臨んだ。１１日の１次ラウンドＢ組最終戦でイタリアが勝ったことで米国の８強進出が決まっており、「彼らには脱帽だ。彼らが私たちを救ってくれた」と語った。１次ラウンドで米国はイタリアに６―８で敗戦。四回までに３本