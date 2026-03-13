今季から阪神に加入した伏見寅威捕手（３５）が、シーズン開幕を前に投手陣との連携を深めている。試合の配球面でも工夫。積極的にコミュニケーションも図り、バッテリーとしての引き出しを増やそうと試行錯誤中だ。経験豊富なベテランが、強力な投手たちと化学反応を起こしている。◇◇圧巻の修正だった。２日の韓国戦（京セラ）、伏見は才木とバッテリーを組んだ。初回は直球狙いの打線につかまり、４安打２失点。変