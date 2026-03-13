１２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円３５銭前後と前日と比べて４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円４４銭前後と同４０銭強のユーロ安・円高だった。 米国・イスラエルとイランの軍事衝突が長期化するとの見方を背景に米原油先物相場が再び騰勢を強め、投資家心理が悪化するなか質への逃避から基軸通貨であるドルを選好する動