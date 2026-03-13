１３日の東京株式市場は、リスク回避ムードが継続し日経平均株価は下値模索が続きそうだ。５万４０００円台を割り込み５万３０００円台前半まで水準を切り下げる場面も想定される。前日の欧州株市場はドイツやフランスなど主要国の株価をはじめ、ほぼ全面安商状となった。中東情勢の緊迫が続くなか地政学リスクに対する警戒が改めて強まっており、原油先物価格が再び上昇基調を強めていることも嫌気されている。ＷＴＩ原油