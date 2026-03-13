フェルマーの運営するゲーミングデバイス専門ECサイト「ふもっふのおみせ」は3月11日、BTO（Build To Order）PCブランド「FOW（ふもっふオリジンワークス）」を立ち上げた。●EC販売にとどまらず コラボ製品やショールームも展開ふもっふのおみせと言えば「eスポーツ業界の武器商人」の別名でも親しまれる、海外ゲーミングデバイスを中心に商品展開を行ってきたECサイト。最近では、デバイスの販売だけでなく、オリジナルブラ